Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги из госбюджета 2 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.
Автодорога Афатли-Гаджитурали-Гасанханлы соединяет 7 населенных пунктов, в которых проживают 5 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Минфину поручено обеспечение выделение данных средств.
Ф.Исазаде
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