Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги из госбюджета 2 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Автодорога Афатли-Гаджитурали-Гасанханлы соединяет 7 населенных пунктов, в которых проживают 5 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Минфину поручено обеспечение выделение данных средств.

Ф.Исазаде