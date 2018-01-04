Группа экстремалов попала под лавину в горах Грузии

Иностранный турист пострадал в Грузии в результате схода лавины в районе вершины Тетнульд (регион Верхняя Сванетия).

Как сообщает в четверг МВД Грузии, под лавину попали четверо иностранных туристов - любителей экстремальных видов спорта.

По данным ведомства, троим туристам удалось самостоятельно выбраться в безопасное место, однако одному потребовалась помощь спасателей.

Сообщается, что пострадавший с переломом ног был доставлен в больницу в поселке Местиа.

МВД не уточняет гражданство пострадавшего туриста.