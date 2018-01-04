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Регион 04.01.2018 19:31

Группа экстремалов попала под лавину в горах Грузии

Иностранный турист пострадал в Грузии в результате схода лавины в районе вершины Тетнульд (регион Верхняя Сванетия).

Как сообщает в четверг МВД Грузии, под лавину попали четверо иностранных туристов - любителей экстремальных видов спорта.

По данным ведомства, троим туристам удалось самостоятельно выбраться в безопасное место, однако одному потребовалась помощь спасателей.

Сообщается, что пострадавший с переломом ног был доставлен в больницу в поселке Местиа.

МВД не уточняет гражданство пострадавшего туриста.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРИСТЫ, ЛАВИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]