Лидеры США и Южной Кореи договорились не проводить совместные учения во время Олимпиады в Пхенчхане

Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин в ходе телефонного разговора условились не проводить совместные военные учения во время февральской Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, сообщают в четверг сеульские СМИ.

В декабре 2017 года Мун Чже Ин заявлял, что допускает возможность переноса учений, отметив, в этом случае многое будет зависеть от позиции КНДР.

Северная Корея считает подобные регулярные американо-южнокорейские маневры провокацией и регулярно призывает отказаться от них.

В новогоднем обращении лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что может разрешить отправить северокорейских спортсменов на Олимпиаду в Южную Корею. Также он пожелал успеха Пхенчхану.

После этого отношения между обеими Кореями несколько улучшились: стороны после длительного перерыва возобновили переговоры по "горячей линии".

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля, а Паралимпиада - с 9 по 18 марта.