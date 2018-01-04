Лидеры США и Южной Кореи договорились не проводить совместные учения во время Олимпиады в Пхенчхане

Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин в ходе телефонного разговора условились не проводить совместные военные учения во время февральской Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, сообщают в четверг сеульские СМИ.
В декабре 2017 года Мун Чже Ин заявлял, что допускает возможность переноса учений, отметив, в этом случае многое будет зависеть от позиции КНДР.
Северная Корея считает подобные регулярные американо-южнокорейские маневры провокацией и регулярно призывает отказаться от них.
В новогоднем обращении лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что может разрешить отправить северокорейских спортсменов на Олимпиаду в Южную Корею. Также он пожелал успеха Пхенчхану.
После этого отношения между обеими Кореями несколько улучшились: стороны после длительного перерыва возобновили переговоры по "горячей линии".
Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля, а Паралимпиада - с 9 по 18 марта.
Президент Алиев поздравил с Рождеством православную христианскую общину Азербайджана
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе Азербайджана
В Азербайджане утвержден план мероприятий по проведению 28-ой годовщины трагедии 20 января
ADIF в течение 60 дней будет принимать претензии от кредиторов DemirBank
Курс манат/доллар на 5 января - 1,7001 манат/$1
Государственное казначейское агентство покупает сетевое оборудование и компьютеры на 0,5 млн манатов
Мутко официально покинул оргкомитет "Россия-2018"
Сотрудникам Белого дома запретили использовать личные мобильные телефоны
Британская почта выпустила марки с персонажами "Игры престолов"
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
Современная поэзия Архангельского Севера представлена в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»