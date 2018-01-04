Эрдоган в мае примет участие в открытии после ремонта здания администрации президента Молдавии - Додон

Сдача в эксплуатацию отремонтированного здания администрации президента Молдавии намечена на май с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил в четверг молдавский лидер Игорь Додон, комментируя встречу с турецким послом Хулуси Кылычем.

"Посол Хулуси Кылыч подтвердил, что тендер по отбору строительной компании для выполнения работ по ремонту и восстановлению здания администрации президента успешно завершился. Как и было оговорено с президентом Р.Эрдоганом, ремонт здания президентуры будет осуществляться при поддержке правительства Турции, а начало работ запланировано на вторую половину января. Таким образом, сдача в эксплуатацию восстановленного здания президентуры состоится в ходе визита Реджепа Тайипа Эрдогана в нашу страну, запланированного на май этого года", - сообщил И.Додон на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что "Турция оказывает поддержку в реализации десятков социальных проектов в Гагаузии, при этом некоторые из них будут открыты двумя президентами - молдавским и турецким - в ходе официального визита в Кишинев, а также визита в Комрат (административный центр Гагаузской автономии на юге Молдавии - ИФ)".

Ранее И.Додон сообщал, что Турция приняла решение о полном финансировании работ по ремонту здания администрации президента.

Здание администрации президента, как и здание парламента в центре Кишинева было частично повреждено во время массовых беспорядков 7 апреля 2009 года. Были разбиты окна, повреждены стены на первом и втором этаже. На третьем этаже, где располагался огромный кабинет президента, а также выше - повреждений не было.

В 2009 году ущерб зданию оценили в $40 млн. В июле того года премьер-министр Зинаида Гречаный, который является председателем Партии социалистов, заявляла, что на ремонт зданий парламента и президента не будут тратиться средства из госбюджета. По ее словам, деньги обещали выделить Россия и Китай. Несмотря на это, финансовые средства выделялись только из бюджета. Согласно данным правительства, на ремонт здания было выделено более $30 млн.

Ремонтные работы должны были закончиться еще в 2012. Но из-за отсутствия фондов были прекращены в 2010. До того времени рабочие успели отремонтировать крышу, установить новые окна и поменять систему коммуникаций. Здание было отремонтировано примерно на 50%.