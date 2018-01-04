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Финансы 04.01.2018 20:19

ADIF в течение 60 дней будет принимать претензии от кредиторов DemirBank

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF), являющийся ликвидатором "DemirBank", в течение 60 дней будет принимать письменные претензии от кредиторов банка, отмечается в заявлении фонда.

Как сообщалось ранее, Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) 22 декабря 2017 года приняла решение об аннулировании с 23 декабря лицензии на деятельность у DemirBank из-за проблем с капиталом. Кроме этого, банк не выполнял обязательств перед кредиторами.

Банком-агентом при выплате компенсаций по застрахованным вкладам определен "Kapital Bank". Выплата компенсаций начнется с 1 февраля 2018 года через филиалы Kapital Bank.

Общий объем вкладов в DemirBank, подлежащих компенсации, оценивается в 63,5 млн манатов, на получение компенсаций могут рассчитывать 55,213 тыс. человек. При этом 52,732 тыс. вкладчиков имеют вклады на сумму менее 1 тыс. манатов.

ADIF обладает достаточными средствами для полной компенсации по застрахованным вкладам в DemirBank.

DemirBank был образован в 1989 году и входил в число 15 ведущих банков Азербайджана. Среди акционеров Европейский банк реконструкции и развития (25%+1 акция), Голландская финансовая компания развития (FMO, 10%).

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Тэги: БАНК, КРЕДИТОРЫ, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]