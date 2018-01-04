ADIF в течение 60 дней будет принимать претензии от кредиторов DemirBank

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF), являющийся ликвидатором "DemirBank", в течение 60 дней будет принимать письменные претензии от кредиторов банка, отмечается в заявлении фонда.
Как сообщалось ранее, Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) 22 декабря 2017 года приняла решение об аннулировании с 23 декабря лицензии на деятельность у DemirBank из-за проблем с капиталом. Кроме этого, банк не выполнял обязательств перед кредиторами.
Банком-агентом при выплате компенсаций по застрахованным вкладам определен "Kapital Bank". Выплата компенсаций начнется с 1 февраля 2018 года через филиалы Kapital Bank.
Общий объем вкладов в DemirBank, подлежащих компенсации, оценивается в 63,5 млн манатов, на получение компенсаций могут рассчитывать 55,213 тыс. человек. При этом 52,732 тыс. вкладчиков имеют вклады на сумму менее 1 тыс. манатов.
ADIF обладает достаточными средствами для полной компенсации по застрахованным вкладам в DemirBank.
DemirBank был образован в 1989 году и входил в число 15 ведущих банков Азербайджана. Среди акционеров Европейский банк реконструкции и развития (25%+1 акция), Голландская финансовая компания развития (FMO, 10%).
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