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Регион 05.01.2018 09:16

Евросоюз осудил казнь несовершеннолетнего правонарушителя в Иране

Несовершеннолетний Амирхоссейн Пуржафар был казнен в Иране 4 января 2018 года на основании приговора к смертной казни, вынесенного в октябре 2017 года, сообщил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Он был признан виновным в тяжком преступлении, и Европейский союз выражает глубочайшее сочувствие семье погибшего", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в четверг в Брюсселе.

Вместе с тем, в заявлении представителя ЕВС отмечается, что "приговоры к смертной казни за преступления, совершенные лицами моложе восемнадцати лет, противоречат международным обязательствам Ирана в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах и Конвенцией о правах ребенка".

"Европейский союз выступает против смертной казни в любых обстоятельствах и случаях без исключений и добивается ее всеобщей отмены", - напоминается в документе.

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Тэги: ЕС, ИРАН, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ, КАЗНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]