Евросоюз осудил казнь несовершеннолетнего правонарушителя в Иране

Несовершеннолетний Амирхоссейн Пуржафар был казнен в Иране 4 января 2018 года на основании приговора к смертной казни, вынесенного в октябре 2017 года, сообщил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
"Он был признан виновным в тяжком преступлении, и Европейский союз выражает глубочайшее сочувствие семье погибшего", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в четверг в Брюсселе.
Вместе с тем, в заявлении представителя ЕВС отмечается, что "приговоры к смертной казни за преступления, совершенные лицами моложе восемнадцати лет, противоречат международным обязательствам Ирана в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах и Конвенцией о правах ребенка".
"Европейский союз выступает против смертной казни в любых обстоятельствах и случаях без исключений и добивается ее всеобщей отмены", - напоминается в документе.
Минобороны и военная прокуратура Азербайджана будут укреплять дисциплину в рядах вооруженных сил
ЕС и Азербайджан во II половине 2018 года могут подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве – эстонский дипломат
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Нефть перешла к снижению, Brent опустилась до $67,5 за баррель
Азерэнержи в 2017г выработало более 20 млрд кВт/ч электроэнергии
Руководитель Аппарата Милли Меджлиса: Азербайджан уделяет важное значение сохранению русского языка
Правоохранительные органы Азербайджана задержали одного из участников разбойного нападения со смертельным исходом на западе страны – Генпрокуратура
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Презентация компании «Азеркосмос» в Бакинской Высшей Школе Нефти
Эстония – «трамплин» для рынка Скандинавии,- Индрек Киверик
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»