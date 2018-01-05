Минфин США внес в санкционный список ряд компаний из Ирана

Министерство финансов США внесло в четверг пять иранских компаний в санкционный список.

Согласно сайту американского Минфина, так называемые вторичные санкции введены в отношении следующих компаний: Shahid Eslami Research Center, Shahid Kharrazi Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Sanikhani Industries и Shahid Shustari Industries.