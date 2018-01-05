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Дальнее зарубежье 05.01.2018 09:57

Минфин США внес в санкционный список ряд компаний из Ирана

Министерство финансов США внесло в четверг пять иранских компаний в санкционный список.

Согласно сайту американского Минфина, так называемые вторичные санкции введены в отношении следующих компаний: Shahid Eslami Research Center, Shahid Kharrazi Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Sanikhani Industries и Shahid Shustari Industries.

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Тэги: США, ФИНАНСЫ, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]