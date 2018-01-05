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Регион 05.01.2018 09:28

США угрожают привлечь к ответственности причастных к насилию в отношении протестующих в Иране

Вашингтон пригрозил привлечь к ответственности лиц, причастных к применению насилия в отношении участников протестов в Иране.

"Мы решительно осуждаем совершенные убийства и аресты по крайней мере одной тысячи иранцев. У нас есть достаточные полномочия привлечь к ответственности тех, кто применяет насилие против протестующих, продвигает цензуру или обкрадывает народ Ирана. Жертвам режима мы говорим: вы не будете забыты", - говорится в сообщении госдепартамента.

В нем отмечается, что США "продолжают пристально отслеживать протесты и эпизоды насилия в Иране".

"К сожалению, правительство продолжает сажать в тюрьму и убивать тех, у кого хватает смелости выйти на улицы. Оно ограничивает поток информации в Иран, ограничивает свободу слова и пытается скрыть от внешнего мира свои собственные репрессивные действия", - подчеркивается в сообщении.

Госдепартамент заявил о поддержке требования иранского народа и призвал правительство Ирана "позволить ему свободно обмениваться идеями и информацией".

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Тэги: США, ГОСДЕП, ИРАН, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]