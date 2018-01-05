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США не возражают против отмены совместных учений с Южной Кореей во время Олимпиады в Пхенчхане

Соединенные Штаты устраивает решение не проводить совместные военные учения с Южной Кореей во время февральской Олимпиады в Пхенчхане, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

"Решение нашего правительства и наших союзников отложить совместные военные учения определенно нас устраивает", - сказала она журналистам.

Она отметила, что для США "было важно провести Олимпиаду, в ходе которой люди могут сконцентрироваться собственно на Олимпиаде".

Х.Нойерт сообщила, что между президентами США и Республикой Корея Дональдом Трампом и Мун Чжэ Ином состоялся "хороший диалог" в четверг утром. "Они договорились о том, что диалог между Северной и Южной Кореей был бы положительной вещью", - заявила представитель Госдепа.

"Мы знаем, что Северная и Южная Корея готовы поднять трубку телефона и обсудить Олимпиаду, и у них также есть другие внутренние вопросы, которые они могли бы обсудить", - добавила она.

Кроме того, Х.Нойерт отметила, что "встреча, которая могла бы потенциально произойти между КНДР и Республикой Корея, может привести к чему-то большему в будущем". "Но спекулировать на этом я не стану", - подчеркнула она.

Ранее СМИ Сеула сообщили, что Д.Трамп и Мун Чжэ Ин в ходе телефонного разговора условились не проводить совместные военные учения во время февральской Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

В декабре 2017 года Мун Чже Ин заявлял, что допускает возможность переноса учений, отметив, в этом случае многое будет зависеть от позиции КНДР.

Северная Корея считает подобные регулярные американо-южнокорейские маневры провокацией и регулярно призывает отказаться от них.

В новогоднем обращении лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что может разрешить отправить северокорейских спортсменов на Олимпиаду в Южную Корею. Также он пожелал успеха Пхенчхану.

После этого отношения между обеими Кореями несколько улучшились: стороны после длительного перерыва возобновили переговоры по "горячей линии".

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля, а Паралимпиада - с 9 по 18 марта.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, УЧЕНИЯ, ОТМЕНА


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