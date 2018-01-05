Совбез ООН по инициативе США обсудит ситуацию в Иране

Члены Совета Безопасности ООН обсудят в пятницу днём ситуацию в Иране, сообщает постпредство Казахстана при ООН.
Отмечается, что заседание состоится в 15:00 по времени Нью-Йорка (23:00 мск) и пройдет в открытом формате.
Казахстан является страной-председателем Совета Безопасности в январе.
Как сообщают западные СМИ, встреча состоится по инициативе США.
Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что США планируют созвать в ближайшие дни экстренные сессии в СБ ООН в Нью-Йорке и в Совете ООН по правам человека в Женеве в связи с событиями в Иране.
Демонстрации в Иране начались на минувшей неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Президент Ирана Хасан Рухани призвал сограждан к спокойствию.
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