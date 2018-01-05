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Регион 05.01.2018 09:40

Совбез ООН по инициативе США обсудит ситуацию в Иране

Члены Совета Безопасности ООН обсудят в пятницу днём ситуацию в Иране, сообщает постпредство Казахстана при ООН.

Отмечается, что заседание состоится в 15:00 по времени Нью-Йорка (23:00 мск) и пройдет в открытом формате.

Казахстан является страной-председателем Совета Безопасности в январе.

Как сообщают западные СМИ, встреча состоится по инициативе США.

Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что США планируют созвать в ближайшие дни экстренные сессии в СБ ООН в Нью-Йорке и в Совете ООН по правам человека в Женеве в связи с событиями в Иране.

Демонстрации в Иране начались на минувшей неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Президент Ирана Хасан Рухани призвал сограждан к спокойствию.

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Тэги: ООН, СОВБЕЗ, ИРАН, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]