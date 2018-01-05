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Дальнее зарубежье 05.01.2018 10:12

КНДР согласилась с предложением Южной Кореи провести переговоры на следующей неделе

Южная Корея и КНДР договорились провести на следующей неделе переговоры на высоком уровне, чтобы обсудить возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, а также пути улучшения отношений, передает южнокорейское агентство Ренхап.

Северная Корея сообщила Сеулу, что она приняла предложение о проведении переговоров в следующий вторник, сообщили в южнокорейском министерстве объединения.

"Обе стороны решили обсудить вопросы рабочего уровня путем обмена документами", - сказал на брифинге представитель министерства.

По его словам, основными пунктами повестки дня будут вопросы о том, как улучшить двусторонние отношения связи, а также подготовку к Олимпиаде.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]