Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 5 января сохранил 1,7001 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке

Официальный курс маната по отношению к евро на 5 января ЦБА установил 2,0527 манат/1EUR (4 января - 2,0431 манат/1EUR)

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 5 января установил 0,0298 манат/1RUB (4 января - 0,0297 манат/1RUB).

Н.Аббасова