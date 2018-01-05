Эстония – «трамплин» для рынка Скандинавии,- Индрек Киверик

Временно поверенный в делах Эстонской Республики в Азербайджанской Республике Индрек Киверик принял делегацию Caspian Energy во главе с президентом и главным редактором Caspian Energy International Media Group Наталией Алиевой.
В ходе встречи были затронуты перспективы расширения информационного сотрудничества Эстонии и ЕС в рамках проектов Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Energy International Media Group. Индрек Киверик также выразил заинтересованность в участии эстонских компаний к Caspian Energy Forum – 2018 Тбилиси.
Затронув итоги года председательства Эстонии в ЕС, Индрек Киверик заявил, чтоАзербайджан стал более активно работать в европейском направлении, и на повестке дня подписание нового договора по стратегическому партнерству.
Говоря о двусторонних отношениях, Индрек Киверик особо отметил возможности всфере транспорта и логистики. «ИАзербайджан, и Эстония находятся на перепутье торговых путей. Эстония может подключиться к транспортному маршруту «Север-Юг». Для Азербайджана Эстония - трамплин для рынка Скандинавии»,- продолжил он
В завершение встречи Индрек Киверик дал эксклюзивное интервью Caspian Energy. В ходе интервью он затронул возможности развития двусторонних отношений в сфере логистики, туризма иIT, также были, затронутывопросы развития сотрудничества в энергетической сфере.
C интервью можете ознакомиться на сайтеwww.caspianenergy.net.
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