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05.01.2018 10:07

Эстония – «трамплин» для рынка Скандинавии,- Индрек Киверик

Временно поверенный в делах Эстонской Республики в Азербайджанской Республике Индрек Киверик принял делегацию Caspian Energy во главе с президентом и главным редактором Caspian Energy International Media Group Наталией Алиевой.

В ходе встречи были затронуты перспективы расширения информационного сотрудничества Эстонии и ЕС в рамках проектов Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Energy International Media Group. Индрек Киверик также выразил заинтересованность в участии эстонских компаний к Caspian Energy Forum – 2018 Тбилиси.

Затронув итоги года председательства Эстонии в ЕС, Индрек Киверик заявил, чтоАзербайджан стал более активно работать в европейском направлении, и на повестке дня подписание нового договора по стратегическому партнерству.

Говоря о двусторонних отношениях, Индрек Киверик особо отметил возможности всфере транспорта и логистики. «ИАзербайджан, и Эстония находятся на перепутье торговых путей. Эстония может подключиться к транспортному маршруту «Север-Юг». Для Азербайджана Эстония - трамплин для рынка Скандинавии»,- продолжил он

В завершение встречи Индрек Киверик дал эксклюзивное интервью Caspian Energy. В ходе интервью он затронул возможности развития двусторонних отношений в сфере логистики, туризма иIT, также были, затронутывопросы развития сотрудничества в энергетической сфере.

C интервью можете ознакомиться на сайтеwww.caspianenergy.net.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]