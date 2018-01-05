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Инфраструктура и тендеры 05.01.2018 10:31

АИК отбирает оценщика

«Азербайджанская инвестиций компания» (АИК) отбирает компанию, предоставляющую оценочные услуги.

Отбор проводится методом котировочного опроса.

Предложения принимаются до 8 января 2018 года. Контактный телефон: 488 80 10.

АИК создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АИК долгосрочное инвестирование средств в отдельные акционерные общества и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АИК, ОЦЕНЩИК, ОТБОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]