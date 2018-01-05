АИК отбирает оценщика

«Азербайджанская инвестиций компания» (АИК) отбирает компанию, предоставляющую оценочные услуги.

Отбор проводится методом котировочного опроса.

Предложения принимаются до 8 января 2018 года. Контактный телефон: 488 80 10.

АИК создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АИК долгосрочное инвестирование средств в отдельные акционерные общества и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.

Б.Рустамбеков