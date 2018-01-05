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СНГ 05.01.2018 10:41

В московских аэропортах из-за снегопада задержано более 20 рейсов

Более двух десятков рейсов задержано в московских аэропортах из-за сильного снега, решения о посадке принимают командиры самолетов.

"Аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" не приостанавливают работу, штатно принимают и отправляют рейсы. Однако решение о посадке принимают командиры воздушных судов, поэтому возможны задержки из-за несвоевременного прибытия самолетов на разворотных рейсах", - сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московского авиаузла.

Аэродромные службы регулярно чистят взлётно-посадочные полосы и обрабатывают самолеты специальными жидкостями против обледенения, отмечают в службах аэропортов.

Между тем, по данным сервиса "Яндекс-расписание", в аэропортах Москвы утром в пятницу задержано 25 рейсов и девять отменены. В частности, 12 рейсов задержаны в "Шереметьево", восемь во "Внуково" и пять в "Домодедово", и еще девять рейсов в "Домодедово" отменены. В подмосковном аэропорту "Жуковский" таких проблем нет.

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Тэги: МОСКВА, АЭРОПОРТЫ, РЕЙСЫ, ЗАДЕРЖКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]