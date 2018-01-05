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05.01.2018 10:45

Презентация компании «Азеркосмос» в Бакинской Высшей Школе Нефти

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла презентация конкурса «CanSat Азербайджан 2018», которую для студентов вуза провели представители ОАО «Азеркосмос»: начальник отдела корпоративных коммуникаций Фидан Бейбутова и инженер спутниковой связи Рустам Зейналов. Конкурс проводится при совместной организационной поддержке ОАО «Азеркосмос» и Министерства образования республики. Основными целями инновационного образовательного проекта «CanSat Азербайджан 2018» являются популяризация среди студентов и школьников достижений космонавтики и ракетной техники с тем, чтобы привить им интерес к проектам в этой сфере, помочь приобрести умение находить инновационные решения и получить опыт в области создания моделей спутников.

Международный конкурс Cansat, направленный на мотивацию и развитие молодежи в сфере космических технологий, проводится ежегодно с 1998 года при поддержке NASA, Американского астрономического общества (AAS), Американского института авиации и космонавтики (AIAA), а также ведущих структур космического сектора. Участники конкурса по созданию макета спутника в банке из-под колы (satellite in a can) должны уместить в нем все основные системы спутника. После отделения от ракеты или аэростата CanSat должен провести измерения, передать их на станцию приема, также созданную конкурсантами, и приземлиться на парашюте.

В ходе презентации представители ОАО «Азеркосмос» предоставили студентам подробную информацию о «CanSat Азербайджан 2018», регистрации, условиях и правилах проведения конкурса, который пройдет в семь этапов. Затем они ответили на вопросы студентов. Как ожидается, проведение национального конкурса модельных спутников в этом году позволит не только повысить интерес студентов к спутниковым проектам в стране, но и сформировать команды, обладающие опытом их реализации и способные достойно представлять Азербайджан на различных международных состязаниях по этой тематике.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]