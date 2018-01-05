РФ и Турция зафиксировали в Сирии 12 нарушений перемирия за сутки - Минобороны РФ

Россия и Турция за прошедшие сутки зафиксировали 12 нарушений режима прекращения огня в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо - четыре, Латакия - два", - говорится в бюллетене военного ведомства.

В нем отмечается, что Турция зафиксировала шесть нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск и Идлиб.

"Большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джабхат ан-Нусра (запрещена в РФ - ИФ)", - говорится в бюллетене.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная", - подчеркнули в Минобороны.