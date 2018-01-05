Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0527 RUR   0.0298 GBR   2.3065 TRY   0.4534

Цена на нефть

    $/bbl WTI   62.01 Brent   68.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 7 Янв 8 Янв 11°

Дальнее зарубежье 05.01.2018 11:21

РФ и Турция зафиксировали в Сирии 12 нарушений перемирия за сутки - Минобороны РФ

Россия и Турция за прошедшие сутки зафиксировали 12 нарушений режима прекращения огня в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо - четыре, Латакия - два", - говорится в бюллетене военного ведомства.

В нем отмечается, что Турция зафиксировала шесть нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск и Идлиб.

"Большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джабхат ан-Нусра (запрещена в РФ - ИФ)", - говорится в бюллетене.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная", - подчеркнули в Минобороны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, СИРИЯ, СВОДКА


Похожие новости


Путин: оценка действий армии и флота РФ в Сирии одна - "отлично" Операция по разгрому ИГИЛ на востоке Сирии скоро будет завершена - Минобороны РФ В Сирию ежедневно доставляется порядка 2 тыс. тонн грузов - Шойгу Путин проведет 22 декабря расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - газета Россия стала мировым лидером по количеству танков - Минобороны В Минобороны РФ отмечают положительные тенденции во взаимодействии с Японией после встречи Путина с Абэ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]