Эстония готова к созданию СП с Азербайджаном по производству и экспорту продукции

Эстония готова к сотрудничеству с Азербайджаном по созданию совместных производственных предприятий, заявил временный поверенный в делах Эстонии в Азербайджане Индрек Киверик в интервью журналу «Caspian Energy».
«Одно из направлений, где мы можем сотрудничать - взаимные инвестиции, совместные проекты по производству для последующего экспорта (продукции –ИФ-Аз) в соседние регионы. Есть определенное количество эстонских компаний, готовых инвестировать в сферу сельского хозяйства, животноводства, в фармацевтическое производство и в другие сферы для последующего экспорта в Центральную Азию, Индию, Турцию», - отметил дипломат.
По его словам, эстонские предприниматели также заинтересованы в участии в проектах в области логистики, совместных перевозок, транспортных услуг.
Кроме того, Эстония может подключиться к транспортному маршруту «Север-Юг».
«Для Азербайджана Эстония - трамплин на рынок Скандинавии. С другой стороны Азербайджан – возможный трамплин для наших предпринимателей на рынок Ирана, Ближнего Востока, Индии. Нас радует тот факт, что Азербайджан налаживает как политическое, так и железнодорожное сообщение с Ираном. Если этот путь заработает, то нашим инвесторам и предпринимателям будет значительно легче выходить на названные рынки именно при помощи Азербайджана», - подчеркнул он.
И.Киверик также сообщил, что увеличиваются объемы экспорта Азербайджана в Эстонию, и активно развивается между двумя странами сотрудничество в сфере цифровой экономики. «Товарооборот небольшой, даже незначительный. Что касается инвестиций Азербайджана в Эстонию, то они растут. Это связано с тем, что все больше азербайджанских предпринимателей открывают офисы в Эстонии в разных сферах: логистика, консультации,IT, оптовые продажи, ресторанный бизнес. Мы также ждем результатов переговоров по ряду проектов», - отметил он.
Н.Аббасова
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