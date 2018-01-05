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Регион 05.01.2018 11:32

Саакашвили на родине приговорили заочно к трем годам тюрьмы за превышение полномочий на посту президента Грузии

Тбилисский городской суд в пятницу признал виновным Михаила Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы.

Суд полностью согласился с обвинениями прокуратуры в том, что М.Саакашвили в 2009 году помиловал четырех полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство в 2006 году сотрудника банка Сандро Гиргвлиани. Дело об этом убийстве имело широкий резонанс в Грузии, так как к убийству С.Гиргвилиани косвенно были причастны бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили, начальник департамента конституционной безопасности Дата Ахалая и другие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов.

Между тем, как заявила в пятницу журналистам, после оглашения приговора, адвокат София Гогличидзе, "в деле нет ни одного свидетельства, подтверждающего вину М.Саакашвили".

"Являясь президентом, Михаил Саакашвили имел право помиловать полицейских", - утверждала адвокат.

Собравшиеся у здания суда сторонники М.Саакашвили заявили журналистам, что решение суда антиконституционное, и оно обязательно будет обжаловано, в том числе и в Страсбургском суде по правам человека.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ПРИГОВОР


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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