ЕС и Азербайджан во II половине 2018 года могут подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве – эстонский дипломат

Временный поверенный в делах Эстонии в Баку Индрек Киверик не исключает вероятность подписания документа о стратегическом партнерстве ЕС-Азербайджан во второй половине 2018 года.
«Думаю, во второй половине 2018 года есть вероятность подписания соглашения. ЕС это не страна, у которой есть сугубо «национальные» интересы и цель кого-то куда-то «втянуть». ЕС предоставляет выбор. Для ЕС, особенно для нас, «Восточное партнерство» приоритет. Мы заинтересованы в том, чтобы вы более активно сотрудничали с Европой»,- заявил И.Киверик в интервью журналу «Caspian energy».
По мнению дипломата, Азербайджан сегодня более инициативен, чем два года тому назад и сам заинтересован в подписании такого документа с ЕС.
И.Киверик также подчеркнул, что Таллинн «политически и экономически поддерживает» работу в рамках «Восточного партнерства», в частности, с ее ассоциированными членами – Грузией, Молдовой и Украиной.
«В Эстонии действует Центр «Восточного партнерства», работающий с проектами развития Госуправления, общественных структур, бизнеса в странах партнерах. Отрадно, что Азербайджан заинтересован в более тесном участии в проектах формата «Восточного партнерства». Здесь у нас много возможностей для сотрудничества и обмена опытом»,- отметил дипломат.
Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
Ф.Исазаде
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