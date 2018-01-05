МИД Ирана подверг критике отношение Трампа к иранскому народу

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал отношение президента США Дональда Трампа к иранскому народу и обвинил его в несоблюдении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

" У Трампа странный способ проявления уважения к иранцам: от клеймения их террористической нацией и запрета на посещение США до незначительных оскорблений в связи с названием Персидского залива. Но больше всего он "помогает им", лишая их экономических выгод от СВПД", - написал М.-Дж.Зариф в своём аккаунте в "Твиттере".

За последние дни Д.Трамп и члены его администрации неоднократно выказывали критику в отношении властей Ирана.

Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что США планируют созвать в ближайшие дни экстренные сессии в СБ ООН в Нью-Йорке и в Совете ООН по правам человека в Женеве в связи с событиями в Иране.

Демонстрации в Иране начались на минувшей неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Президент Ирана Хасан Рухани призвал сограждан к спокойствию.