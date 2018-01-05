Volkswagen и Adidas отвергли претензии Украины относительно деятельности в Крыму - DW

Немецкие концерны Volkswagen и Adidas отвергли претензии министра иностранных дел Украины Павла Климкина по работе своих ритейлеров в Крыму, заявив, что придерживаются действующего законодательства, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ответы компаний на информационный запрос.
"Конечно, бренды концерна Volkswagen придерживаются санкций и выполняют принятые решения. Противоположные оценки вызывают у нас недоумение", - сообщили в пресс-службе немецкого автопроизводителя Volkswagen на запрос DW с просьбой прокомментировать заявления П.Климкина о работе в аннексированном Крыму.
В пресс-службе спортивного бренда Adidas также заявили, что не нарушают законодательство: "Adidas в принципе придерживается действующего законодательства".
Как сообщалось, 3 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем в Киеве заявил, что Украина найдет рычаги влияния на международные компании, которые допускают в своей деятельности принадлежность Крыма к России.
"Я считаю, что это (история с турбинами Siemens в Крыму - ИФ) стало печальным уроком для всего немецкого и не только немецкого бизнеса. И сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ритейлерам, например, Volkswagen или Adidas, Крым считать территорией России. Мы их, безусловно, достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами", - сказал П.Климкин.
Ранее украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в декабре 2017 года заявило о якобы выявленных фактах работы немецких компаний в Крыму - почтового оператора DHL Express, а также спортивных концернов Adidas и Puma. Например, на сайте Adidas указаны адреса официальных магазинов в Крыму. При этом о принадлежности полуострова конкретной стране не указывается.
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