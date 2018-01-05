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СНГ 05.01.2018 12:19

Volkswagen и Adidas отвергли претензии Украины относительно деятельности в Крыму - DW

Немецкие концерны Volkswagen и Adidas отвергли претензии министра иностранных дел Украины Павла Климкина по работе своих ритейлеров в Крыму, заявив, что придерживаются действующего законодательства, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ответы компаний на информационный запрос.

"Конечно, бренды концерна Volkswagen придерживаются санкций и выполняют принятые решения. Противоположные оценки вызывают у нас недоумение", - сообщили в пресс-службе немецкого автопроизводителя Volkswagen на запрос DW с просьбой прокомментировать заявления П.Климкина о работе в аннексированном Крыму.

В пресс-службе спортивного бренда Adidas также заявили, что не нарушают законодательство: "Adidas в принципе придерживается действующего законодательства".

Как сообщалось, 3 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем в Киеве заявил, что Украина найдет рычаги влияния на международные компании, которые допускают в своей деятельности принадлежность Крыма к России.

"Я считаю, что это (история с турбинами Siemens в Крыму - ИФ) стало печальным уроком для всего немецкого и не только немецкого бизнеса. И сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ритейлерам, например, Volkswagen или Adidas, Крым считать территорией России. Мы их, безусловно, достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами", - сказал П.Климкин.

Ранее украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в декабре 2017 года заявило о якобы выявленных фактах работы немецких компаний в Крыму - почтового оператора DHL Express, а также спортивных концернов Adidas и Puma. Например, на сайте Adidas указаны адреса официальных магазинов в Крыму. При этом о принадлежности полуострова конкретной стране не указывается.

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Тэги: УКРАИНА, VOLKSWAGEN, ADIDAS, ОТВЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]