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Внутренняя политика 05.01.2018 12:22

Минобороны и военная прокуратура Азербайджана будут укреплять дисциплину в рядах вооруженных сил

Министерство обороны и военная прокуратура Азербайджана проведут в 2018 году комплекс мероприятий по укреплению военной дисциплины в рядах вооруженных сил страны.

«С целью укрепления правопорядка и военной дисциплины, а также предотвращения случаев преступления в азербайджанской армии в 2018-ом году Министерство обороны и военная прокуратура Азербайджана подписали план совместной деятельности»,- говорится в сообщении Минобороны.

Согласно сообщению оборонного ведомства, в плане определены время и место проведения предусмотренных мероприятий, а также ответственные лица.

«Планируется в течение года в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военных учебных заведениях проведение соответствующих мероприятий, направленных на повышение правовых знаний личного состава, укрепление дисциплины и правопорядка, а также устранение имеющихся проблем»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМИЯ, ДИСПЦИПЛИНА


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