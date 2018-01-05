Минобороны и военная прокуратура Азербайджана будут укреплять дисциплину в рядах вооруженных сил

Министерство обороны и военная прокуратура Азербайджана проведут в 2018 году комплекс мероприятий по укреплению военной дисциплины в рядах вооруженных сил страны.

«С целью укрепления правопорядка и военной дисциплины, а также предотвращения случаев преступления в азербайджанской армии в 2018-ом году Министерство обороны и военная прокуратура Азербайджана подписали план совместной деятельности»,- говорится в сообщении Минобороны.

Согласно сообщению оборонного ведомства, в плане определены время и место проведения предусмотренных мероприятий, а также ответственные лица.

«Планируется в течение года в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военных учебных заведениях проведение соответствующих мероприятий, направленных на повышение правовых знаний личного состава, укрепление дисциплины и правопорядка, а также устранение имеющихся проблем»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде