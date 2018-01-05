ЦБ Азербайджана на очередном депозитном аукционе привлек 57,5 млн манатов, ставка выросла до 14,69%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 57,5 млн манатов в пятницу на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"Центробанк 5 января провел очередной депозитный аукцион. ЦБА привлек 57,5 млн манатов, хотя планировал привлечь 200 млн манатов. Средневзвешенная ставка выросла до 14,69% (на предыдущем аукционе 29 декабря - 13,89% - ИФ)", - отметили в банке.
Средства привлечены сроком на 14 дней.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
Н.Аббасова
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