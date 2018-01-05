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Бизнес и законодательство 05.01.2018 12:24

Азербайджан утвердил квоты на вылов рыб в 2018 году

Правительство Азербайджана утвердило квоты на вылов рыб и прочих водных биоресурсов в 2018 году, отметили в кабинете министров республики.

По данным кабмина, на текущий год квота на промышленный вылов рыб и других водных биоресурсов в азербайджанском секторе Каспия установлена в количестве 3,455 тыс. тонн, в других рыбоводческих водных объектах - 205,1 тонн.

Кроме того, утверждено распределение квот на вылов рыб и прочих водных биоресурсов в 2018 году по видам улова.

При этом, квоты на вылов рыб для научных исследований и контроля установлена в объеме 13,2 тонн, в образовательных и просветительских целях – 10,8 тонн, в целях аквакультуры – 28,2 тонн.

По данным правительства, квота на вылов кильки в азербайджанском секторе Каспия в 2018 году установлена в объеме 2 тыс. тонн, сельди – 500 тонн, кутума – 255 тонн, лещевых видов рыб – 115 тонн, кефали – 500 тонн, карпа – 50 тонн, леща – 10 тонн, жереха– 5 тонн и прочих видов рыб.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РЫБЫ, ВЫЛОВ, КВОТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]