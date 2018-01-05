Азербайджан утвердил квоты на вылов рыб в 2018 году

Правительство Азербайджана утвердило квоты на вылов рыб и прочих водных биоресурсов в 2018 году, отметили в кабинете министров республики.
По данным кабмина, на текущий год квота на промышленный вылов рыб и других водных биоресурсов в азербайджанском секторе Каспия установлена в количестве 3,455 тыс. тонн, в других рыбоводческих водных объектах - 205,1 тонн.
Кроме того, утверждено распределение квот на вылов рыб и прочих водных биоресурсов в 2018 году по видам улова.
При этом, квоты на вылов рыб для научных исследований и контроля установлена в объеме 13,2 тонн, в образовательных и просветительских целях – 10,8 тонн, в целях аквакультуры – 28,2 тонн.
По данным правительства, квота на вылов кильки в азербайджанском секторе Каспия в 2018 году установлена в объеме 2 тыс. тонн, сельди – 500 тонн, кутума – 255 тонн, лещевых видов рыб – 115 тонн, кефали – 500 тонн, карпа – 50 тонн, леща – 10 тонн, жереха– 5 тонн и прочих видов рыб.
Н.Аббасова
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