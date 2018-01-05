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СНГ 05.01.2018 12:29

Экс-глава Нацполиции Украины опасается, что приговор Саакашвили в Грузии станет поводом для его экстрадиции

Экс-глава Национальной полиции Украины, одна из лидеров грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе не исключает, что вынесенный в пятницу Тбилисским городским судом приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили может стать поводом для его экстрадиции на родину.

"Не исключаю экстрадиции Михаила Саакашвили, так как сейчас административный ресурс двух стран направлен против одного человека - против Михаила Саакашвили", - сказала Х.Деканоидзе журналистам.

По ее мнению, "решение суда ставит под сомнение демократическое развитие и будущее Грузии".

"Это политическое правосудие", - отметила она.

Х.Деканоидзе считает абсурдными обвинения, по которым М.Саакашвили был осужден.

Тбилисский городской суд в пятницу признал виновным Михаила Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы.

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Тэги: УКРАИНА, ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]