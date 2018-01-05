Экс-глава Нацполиции Украины опасается, что приговор Саакашвили в Грузии станет поводом для его экстрадиции

Экс-глава Национальной полиции Украины, одна из лидеров грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе не исключает, что вынесенный в пятницу Тбилисским городским судом приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили может стать поводом для его экстрадиции на родину.

"Не исключаю экстрадиции Михаила Саакашвили, так как сейчас административный ресурс двух стран направлен против одного человека - против Михаила Саакашвили", - сказала Х.Деканоидзе журналистам.

По ее мнению, "решение суда ставит под сомнение демократическое развитие и будущее Грузии".

"Это политическое правосудие", - отметила она.

Х.Деканоидзе считает абсурдными обвинения, по которым М.Саакашвили был осужден.

Тбилисский городской суд в пятницу признал виновным Михаила Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы.