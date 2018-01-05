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Дальнее зарубежье 05.01.2018 13:30

Власти США начали новое расследование в отношении фонда Хиллари Клинтон

Министерство юстиции США начало новое расследование в отношении благотворительного фонда экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сообщает в пятницу издание "Хилл" со ссылкой на источники в ФБР.

По информации издания, агенты ФБР из Литл-Рок (штат Арканзас), где был основан фонд Clinton Foundation, расследуют, получали ли спонсоры благотворительного фонда помощь со стороны властей после внесения средств, когда Х.Клинтон занимала должность госсекретаря США.

Наряду с этим, в ходе расследования правоохранительные органы попытаются установить, нарушал ли фонд налоговое законодательство страны.

Как сообщалось, в 2017 году министерство юстиции США интересовалось деятельностью фонда семьи Клинтон и урановой сделкой.

В США разразился серьезный скандал, связанный с тем, что, будучи госсекретарем США, Х.Клинтон не только допустила сделку, по которой крупный производитель урана для американской атомной энергетики Uranium One перешел фактически под контроль российского правительства, но и получила подозрительные суммы денег, связанные с руководством этой компании.

Х.Клинтон заявила в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту, что обвинения в ее адрес в связи со сделкой по Uranium One не имеют под собой оснований.

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Тэги: США, МИНЮСТ, КЛИНТОН, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]