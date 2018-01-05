Правоохранительные органы Азербайджана задержали одного из участников разбойного нападения со смертельным исходом на западе страны – Генпрокуратура

Органы прокуратуры и полиции в результате оперативных мероприятий задержали подозреваемого в убийстве в Геранбойском районе Азербайджана, сообщает Генеральная прокуратура республики.

«Житель Геранбойского района Раван Исмайлов и группа лиц, действовавших с ним в сговоре, нанесли ножевые ранения различной степени тяжести Эльхану Гасанову, Фахраддину Мамедову, Анару Хатами, Ниджату Алиеву и Зульфугару Джаббарову. От полученных ран З.Джаббаров скончался в больнице»,- говорится в сообщении.

Генпрокуратура отмечает, что поножовщина произошла в городе Делимеммедли Геранбойского района в результате возникшего спора на почве нарушения общественного порядка Р.Исмайловым и его пособниками.

По факту в Геранбойской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору); 29,120.2.2 (умышленное убийство из хулиганских побуждений); 29, 120.2.7 (покушение на убийство двух и более лиц) УК Азербайджана.

«В настоящее время ведутся необходимые следственно-оперативные мероприятия по привлечению к ответственности других участников преступления»,- говорится в сообщении.

Между тем, местные СМИ отмечают, что преступление было совершено в результате разбойного нападения на магазин в городе Делимамедли Геранбойского района.

«Потасовка произошла между сотрудниками маркета «Kral» и группой неизвестных лиц, решивших ограбить магазин. Нападавшие нанесли увечья и ножевые ранения пяти сотрудникам торговой точки», - отмечают местные СМИ.

Ф.Исазаде