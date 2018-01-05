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Спорт 05.01.2018 16:14

Сборная Азербайджана на сборе в Турции сыграет с Молдовой и Грузией - AFFA

Сборная Азербайджана по футболу на сборе в Анталье сыграет товарищеские матчи со сборными Молдовы и Грузии, сообщает сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA).

По сообщению федерации, 30 января состоится матч Азербайджан-Молдова, 2 февраля – Азербайджан-Грузия.

А.Азизов

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Тэги: ФУТБОЛ, СБОРНАЯ, МАТЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]