Сборная Азербайджана на сборе в Турции сыграет с Молдовой и Грузией - AFFA

Сборная Азербайджана по футболу на сборе в Анталье сыграет товарищеские матчи со сборными Молдовы и Грузии, сообщает сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA).

По сообщению федерации, 30 января состоится матч Азербайджан-Молдова, 2 февраля – Азербайджан-Грузия.

А.Азизов