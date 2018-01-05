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ТЭК 05.01.2018 16:15

Греки проложат морскую часть газопровода между Эстонией и Финляндией

Эстонская государственная электро-газовая компания Elering и государственное предприятие Финляндии Baltic Connector OY подписали с греческим предприятием Corinth Pipeworks Pipe Industry SA договор о строительстве морской части газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе Elering, греческие партнеры произведут в 2018 году 6 500 частей газопровода и сварят их для прокладки 80-километровой морской части Balticconnector. Установка трубопровода намечена на 2019 год.

Общая длина газопровода составит 150 километров, из которых около 80 км пройдет по морскому дну. Для транспортировки газа в Эстонии и Финляндии будут построены компрессорные станции.

Стоимость всей трассы составит около 300 млн евро, из которых более 200 млн евро вложит Европейский союз.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]