Греки проложат морскую часть газопровода между Эстонией и Финляндией

Эстонская государственная электро-газовая компания Elering и государственное предприятие Финляндии Baltic Connector OY подписали с греческим предприятием Corinth Pipeworks Pipe Industry SA договор о строительстве морской части газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе Elering, греческие партнеры произведут в 2018 году 6 500 частей газопровода и сварят их для прокладки 80-километровой морской части Balticconnector. Установка трубопровода намечена на 2019 год.

Общая длина газопровода составит 150 километров, из которых около 80 км пройдет по морскому дну. Для транспортировки газа в Эстонии и Финляндии будут построены компрессорные станции.

Стоимость всей трассы составит около 300 млн евро, из которых более 200 млн евро вложит Европейский союз.