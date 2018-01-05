В Афганистане при авиаударе по террористам погибли 10 мирных жителей

В результате атаки с воздуха по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство" в уезде Дарзаб провинции Джаузджан на северо-западе Афганистана погибли 10 мирных жителей, четверо получили ранения, сообщают в пятницу афганские СМИ, со ссылкой на очевидцев инцидента.

Четверо жителей провинции Фарьяб, получивших ранения в ходе авианалета, сообщили, что пострадали, когда проводили переговоры с командиром группы "ИГ" Кари Хамидулло, чтобы освободить находящегося у террористов в качестве заложника муллы своей мечети. По их словам, ранее боевики "ИГ" похитили муллу местной мечети уезда Ширин-Тагаб провинции Фарьяб и привезли его в уезд Дарзаб, провинции Джаузджан. Очевидцы находятся теперь в больнице города Шеберган, административного центра провинции Джаузджан.

"На переговоры с Кари Хикматулло по поводу условий освобождения муллы прибыли 14 жителей Фарьяба. Переговоры от имени Кари Нематулло вел его заместитель Кари Шуджо, когда по зданию, где шли переговоры, был нанесен авиаудар", - сообщили получившие ранения жители.

Ранее начальник полиции провинции Джаузджан Факир Мухаммад Джаузджани сообщил местным СМИ, что в результате атаки с воздуха в уезде Дарзаб было убито 26 боевиков ИГИЛ, в том числе трое французов и четыре гражданина Узбекистана.