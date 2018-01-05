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Туризм 05.01.2018 16:19

Рост турпотока из Азербайджана в Грузию в 2017г составил 11%

Грузию в 2017 году посетили более 7,5 млн международных визитеров, что на 18,8% больше в сравнении с данными 2016 года, сообщил на пресс-конференции глава Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе.

"Число туристов - международных визитеров, которые провели в Грузии сутки и больше, в 2017 году составило более 3 миллионов 478 тысяч человек, что на 27,9% больше с показателями 2016 года", - отметил он.

Чаще всего в прошлом году в Грузию приезжали граждане Азербайджана (+11,2%), России (34,1%), Турции (-0,8%), Ирана (+118,3%), Армении (рост 14,8%).

В целом, турпоток в Грузию из Азербайджана в минувшем году составил 1 млн 694 тыс. 998 человек.

Из стран Евросоюза по посещению Грузии лидируют граждане Великобритании (+39.9%), Нидерландов (+31,1%), Испании (+29,9%), Франции (+29,6%) и Германии (+25,7%).

Значительный рост визитеров в 2017 году был зафиксирован из Иордании (+316,1%), Саудовской Аравии (+164,6%), Кувейта (+154,3%), Индии (+64,1%) и Китая (+54%).

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]