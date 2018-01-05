Рост турпотока из Азербайджана в Грузию в 2017г составил 11%

Грузию в 2017 году посетили более 7,5 млн международных визитеров, что на 18,8% больше в сравнении с данными 2016 года, сообщил на пресс-конференции глава Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе.
"Число туристов - международных визитеров, которые провели в Грузии сутки и больше, в 2017 году составило более 3 миллионов 478 тысяч человек, что на 27,9% больше с показателями 2016 года", - отметил он.
Чаще всего в прошлом году в Грузию приезжали граждане Азербайджана (+11,2%), России (34,1%), Турции (-0,8%), Ирана (+118,3%), Армении (рост 14,8%).
В целом, турпоток в Грузию из Азербайджана в минувшем году составил 1 млн 694 тыс. 998 человек.
Из стран Евросоюза по посещению Грузии лидируют граждане Великобритании (+39.9%), Нидерландов (+31,1%), Испании (+29,9%), Франции (+29,6%) и Германии (+25,7%).
Значительный рост визитеров в 2017 году был зафиксирован из Иордании (+316,1%), Саудовской Аравии (+164,6%), Кувейта (+154,3%), Индии (+64,1%) и Китая (+54%).
А.Азизов
Баку внес изменения в состав азербайджанской делегации в ПАСЕ
Минобороны и военная прокуратура Азербайджана будут укреплять дисциплину в рядах вооруженных сил
ЕС и Азербайджан во II половине 2018 года могут подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве – эстонский дипломат
Нефть сдержанно дешевеет, Brent снизилась до $67,72 за баррель
Центробанк Азербайджана с февраля ужесточает требования к экспертизе денег в рамках борьбы с фальшивыми купюрами
Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-ноябре сократились на 1,2% - регулятор
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Британские парламентарии предложили ввести налог на одноразовые стаканы для кофе
Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре вырос до максимума почти за 6 лет
В Эстонии пройдет ротация военнослужащих батальонной боевой группы НАТО
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Презентация компании «Азеркосмос» в Бакинской Высшей Школе Нефти
Эстония – «трамплин» для рынка Скандинавии,- Индрек Киверик
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»