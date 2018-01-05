Минсельхоз Азербайджана внедрит электронную систему купли-продажи

Государственная служба по управлению сельхозпроектами проектами и кредитами при Минсельхозе Азербайджана изучит опыт Южной Кореи по применению системы электронных продаж (e-procurement), отмечает министерство.

Применение системы e-procurement позволит применять централизованную систему купли-продажи, ускорит процесс купли-продажи, увеличит прозрачность при применении принципа единого окна и снизит затраты.

Ожидается, что пилотный проект по электронной купле-продаже будет применен в международных проектах, осуществляемых госслужбой.

В целях изучения южнокорейского опыта, Госслужба будет сотрудничать с Корейским агентством международного сотрудничества (KOİCA).

Б.Рустамбеков