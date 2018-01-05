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АПК 05.01.2018 16:50

Минсельхоз Азербайджана внедрит электронную систему купли-продажи

Государственная служба по управлению сельхозпроектами проектами и кредитами при Минсельхозе Азербайджана изучит опыт Южной Кореи по применению системы электронных продаж (e-procurement), отмечает министерство.

Применение системы e-procurement позволит применять централизованную систему купли-продажи, ускорит процесс купли-продажи, увеличит прозрачность при применении принципа единого окна и снизит затраты.

Ожидается, что пилотный проект по электронной купле-продаже будет применен в международных проектах, осуществляемых госслужбой.

В целях изучения южнокорейского опыта, Госслужба будет сотрудничать с Корейским агентством международного сотрудничества (KOİCA).

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНСЕЛЬХОЗ, КУПЛЯ/ПРОДАЖА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]