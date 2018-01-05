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Дальнее зарубежье 05.01.2018 16:51

В Финляндии внезапно распахнувшаяся дверь самолета убила пилота

В Финляндии в аэропорту Киттиля (Kittila) внезапно распахнувшаяся внешняя дверь самолета убила командира экипажа.

Команда частного 20-местного самолета Gulfstream G150 доставила в четверг вечером пассажиров из Москвы и готовилась к очередному полету в Екатеринбург.

Пилот заходил в воздушное судно, когда внешняя дверь внезапно распахнулась, рухнула вниз и ударила по летчику. В результате он скончался на месте. Реанимировать летчика, 50-летнего гражданина Германии, не удалось, сообщает в пятницу местная газета Lapin Kansa.

Сопровождавшие пилота штурман и стюардесса не пострадали. Людей в это время в самолете не было. Выпущенный в 2012 году бизнес-джет Gulfstream G150 принадлежит австрийской компании Skyline Aviation.

Полиция не считает инцидент преступлением и рассматривает его как несчастный случай.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, САМОЛЕТ, ПИЛОТ, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]