В МИД РФ расценили инициативу США созвать СБ ООН по ситуации в Иране как посягательство на суверенитет этой страны - Рябков

В Москве видят в инициативе США о созыве в пятницу заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране попытку посягательства на суверенитет этой страны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"США продолжают политику открытого и скрытого вмешательства во внутренние дела других государств, делают это беззастенчиво, неприкрыто, под лозунгами заботы о демократии и правах человека осуществляют прямое посягательство на суверенитет других государств. Именно в этом ключе мы рассматриваем американскую инициативу о рассмотрении сугубо внутренней ситуации в Иране на заседании Совета Безопасности ООН", - сказал С.Рябков "Интерфаксу" в пятницу.