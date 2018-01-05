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Регион 05.01.2018 16:56

В МИД РФ расценили инициативу США созвать СБ ООН по ситуации в Иране как посягательство на суверенитет этой страны - Рябков

В Москве видят в инициативе США о созыве в пятницу заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране попытку посягательства на суверенитет этой страны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"США продолжают политику открытого и скрытого вмешательства во внутренние дела других государств, делают это беззастенчиво, неприкрыто, под лозунгами заботы о демократии и правах человека осуществляют прямое посягательство на суверенитет других государств. Именно в этом ключе мы рассматриваем американскую инициативу о рассмотрении сугубо внутренней ситуации в Иране на заседании Совета Безопасности ООН", - сказал С.Рябков "Интерфаксу" в пятницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ИРАН, СБ/ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]