Госнефтефонд Азербайджана в декабре 2017г увеличил продажу инвалюты на аукционах в 2,8 раза

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в декабре 2017 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $584,8 млн, отмечается в сообщении фонда.

"ГНФАР на валютных аукционах в течение декабре 2017 года продал инвалюты на сумму $584,8 млн", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в ноябре 2017 года продал на валютных аукционах инвалюты на $208,9 млн. Таким образом, в декабре 2017 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с ноябрем 2017 года увеличился в 2,8 раза.

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

А.Азизов