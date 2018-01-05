Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0527 RUR   0.0298 GBR   2.3065 TRY   0.4534

Цена на нефть

    $/bbl WTI   62.01 Brent   68.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 8 Янв 9 Янв 11°

Финансы 05.01.2018 17:18

Госнефтефонд Азербайджана в декабре 2017г увеличил продажу инвалюты на аукционах в 2,8 раза

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в декабре 2017 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $584,8 млн, отмечается в сообщении фонда.

"ГНФАР на валютных аукционах в течение декабре 2017 года продал инвалюты на сумму $584,8 млн", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в ноябре 2017 года продал на валютных аукционах инвалюты на $208,9 млн. Таким образом, в декабре 2017 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с ноябрем 2017 года увеличился в 2,8 раза.

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГНФАР, ВАЛЮТА, ПРОДАЖА


Похожие новости


ГНФАР в 2017г сократил продажу инвалюты на валютных аукционах на 26,5% Госнефтефонд Азербайджана в ноябре сократил продажу инвалюты на аукционах на 34,5%, за 11 месяцев – сократил на 34% Госнефтефонд Азербайджана в январе-сентябре сократил продажи инвалюты на валютных аукционах на 37% Госнефтефонд Азербайджана в октябре увеличил продажу инвалюты на аукционах на 26%, за 10 месяцев – сократил на 34,5% Госнефтефонд Азербайджана в сентябре сократил продажу инвалюты на аукционах на 14% Госнефтефонд Азербайджана в августе увеличил продажу инвалюты на аукционах на 16%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]