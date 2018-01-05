ГНФАР в 2017г сократил продажу инвалюты на валютных аукционах на 26,5%

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в 2017 году продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $3 млрд 608,42 млн.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в 2016 году продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $4,9 млрд.

Таким образом, ГНФАР в 2017 году сократил продажи инвалюты на 26,5%.

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

ГНФАР в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократил продажу инвалюты на 37,5%.

А.Азизов