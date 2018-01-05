Саудовская Аравия вновь обвинила Иран в поддержке йеменских повстанцев-хуситов

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция заявила, что перехват баллистической ракеты вблизи границы с Йеменом, служит доказательством поддержки со стороны Ирана йеменских повстанцев-хуситов.

"Этот враждебный акт доказывает, что иранский режим по-прежнему участвует в поддержке вооруженных хусситов", - приводят саудовские СМИ слова спикера коалиции Турки аль-Малики.

Ранее в пятницу силы противоракетной обороны Саудовской Аравией сообщили об успешном перехвате баллистической ракеты вблизи границы с Йеменом в провинции Наджран на юго-востоке страны.