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Дальнее зарубежье 05.01.2018 17:41

Саудовская Аравия вновь обвинила Иран в поддержке йеменских повстанцев-хуситов

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция заявила, что перехват баллистической ракеты вблизи границы с Йеменом, служит доказательством поддержки со стороны Ирана йеменских повстанцев-хуситов.

"Этот враждебный акт доказывает, что иранский режим по-прежнему участвует в поддержке вооруженных хусситов", - приводят саудовские СМИ слова спикера коалиции Турки аль-Малики.

Ранее в пятницу силы противоракетной обороны Саудовской Аравией сообщили об успешном перехвате баллистической ракеты вблизи границы с Йеменом в провинции Наджран на юго-востоке страны.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ИРАН, ХУСИТЫ, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]