Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана за 11 месяцев составила около 600 млн манатов

Суммарная чистая прибыль банков в Азербайджане за январь-ноябрь 2017 года составила 592,7 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
Как сообщалось ранее, в январе-ноябре 2016 года суммарный чистый убыток банковского сектора Азербайджана составил 1 млрд 271,5 млн манатов.
В январе-ноябре 2017 года процентные доходы банков составили 1 млрд 731,8 млн манатов, в том числе 1 млрд 279,5 млн манатов по выданным кредитам.
Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 872,7 млн манатов.
Процентные расходы банков за 11 месяцев составили 796,1 млн манатов, в том числе по депозитам - 349 млн манатов. Непроцентные расходы банков составили 873,9 млн манатов.
В целом, в январе-ноябре 2017 года совокупная чистая операционная прибыль банков составила 934,5 млн манатов. При этом, банки в отчетном периоде направили 316,8 млн манатов на формирование резервов с целью покрытия возможных потерь по активам.
Доналоговая прибыль банковского сектора Азербайджана составила 621,2 млн манатов, выплаты по налогу на прибыль – 28,5 млн манатов.
Как сообщалось ранее, по итогам 2016 года суммарные чистые убытки банков в Азербайджане составили 1 млрд 667,6 млн манатов.
А.Азизов
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