Банки в Азербайджане в январе-ноябре сократили активы на 16%, увеличили капитализацию на 64%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 30 ноября 2017 года составляют 26 млрд 393,9 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).
Как сообщалось ранее, на 1 января 2017 года активы банков в Азербайджане составляли 31 млрд 439,5 млн манатов. Таким образом, за январь-ноябрь 2017 года активы банков сократились на 16,1%.
Кредитный портфель банков на 30 ноября составляет 11 млрд 780,2 млн манатов (спад на 26,1% - ИФ-Аз).
Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 30 ноября составляет 3 млрд 138,9 млн манатов (рост на 64,4%).
Обязательства банков на начало ноября 2017 года составляют 23 млрд 255 млн манатов (спад на 21,3%). В том числе обязательства перед Центральным банком – 548,6 млн манатов (спад в 3,1 раза).
На 30 ноября 2017 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 31 банк, в том числе в 16 банках имеется иностранный капитал.
В целом, на конец ноября 2017 года банки имеют 547 филиалов и 142 отделения.
В банковском секторе Азербайджана работают 16,629 тыс. человек (спад на 1,9%).
А.Азизов
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