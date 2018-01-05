Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0527 RUR   0.0298 GBR   2.3065 TRY   0.4534

Цена на нефть

    $/bbl WTI   62.01 Brent   68.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 8 Янв 9 Янв 11°

ТЭК 05.01.2018 17:49

Банки в Азербайджане в январе-ноябре сократили активы на 16%, увеличили капитализацию на 64%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 30 ноября 2017 года составляют 26 млрд 393,9 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Как сообщалось ранее, на 1 января 2017 года активы банков в Азербайджане составляли 31 млрд 439,5 млн манатов. Таким образом, за январь-ноябрь 2017 года активы банков сократились на 16,1%.

Кредитный портфель банков на 30 ноября составляет 11 млрд 780,2 млн манатов (спад на 26,1% - ИФ-Аз).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 30 ноября составляет 3 млрд 138,9 млн манатов (рост на 64,4%).

Обязательства банков на начало ноября 2017 года составляют 23 млрд 255 млн манатов (спад на 21,3%). В том числе обязательства перед Центральным банком – 548,6 млн манатов (спад в 3,1 раза).

На 30 ноября 2017 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 31 банк, в том числе в 16 банках имеется иностранный капитал.

В целом, на конец ноября 2017 года банки имеют 547 филиалов и 142 отделения.

В банковском секторе Азербайджана работают 16,629 тыс. человек (спад на 1,9%).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, АКТИВЫ


Похожие новости


Банки в Азербайджане в январе-октябре сократили активы на 16%, увеличили капитализацию на 62% Банки в Азербайджане в январе-сентябре сократили активы на 17%, увеличили капитализацию на 58% Банки в Азербайджане в январе-августе сократили активы на 6%, увеличили капитализацию на 53% Банки в Азербайджане в январе-июле сократили активы на 5,5%, увеличили капитализацию на 49% Банки в Азербайджане в январе-июне сократили активы на 4,5%, увеличили капитализацию на 42% ЦБ РФ хочет проверить минимум 70% банковских активов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]