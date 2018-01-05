В Литву прибыли датские истребители, которые будут патрулировать небо Балтии

В пятницу в Литве приземлились четыре датских истребителя, которые будут выполнять миссию воздушной полиции НАТО в Балтийских странах.
"Все четыре истребителя уже приземлились на авиабазе в Шяуляй", - сообщил BNS пресс-секретарь ВВС Литвы Арнас Глазаускас.
Датские военные с истребителями F-16 сменят дежуривших с сентября американцев с истребителями F-15.
Официальная церемония передачи миссии состоится в понедельник.
Натовская миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз в Литве и Эстонии. С момента вступления Литвы в НАТО в 2004 году это будет шестая ротация контингента датских ВВС.
Датчан, которые выполняли миссию с эстонской базы Амари, сменят итальянцы с истребителями Eurofighter.
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