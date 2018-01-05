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Дальнее зарубежье 05.01.2018 18:16

В Литву прибыли датские истребители, которые будут патрулировать небо Балтии

В пятницу в Литве приземлились четыре датских истребителя, которые будут выполнять миссию воздушной полиции НАТО в Балтийских странах.

"Все четыре истребителя уже приземлились на авиабазе в Шяуляй", - сообщил BNS пресс-секретарь ВВС Литвы Арнас Глазаускас.

Датские военные с истребителями F-16 сменят дежуривших с сентября американцев с истребителями F-15.

Официальная церемония передачи миссии состоится в понедельник.

Натовская миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз в Литве и Эстонии. С момента вступления Литвы в НАТО в 2004 году это будет шестая ротация контингента датских ВВС.

Датчан, которые выполняли миссию с эстонской базы Амари, сменят итальянцы с истребителями Eurofighter.

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Тэги: ЛИТВА, ДАНИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, ПАТРУЛИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]