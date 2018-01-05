Рост рабочих мест в США в декабре был слабее ожиданий, безработица - на минимуме за 17 лет

Число рабочих мест в экономике США в декабре увеличилось на 148 тыс., свидетельствуют данные министерства труда страны.

Безработица в прошлом месяце осталась на минимуме с декабря 2000 года - 4,1%.

Аналитики ожидали в среднем более значительного повышения количества рабочих мест - на 180 тыс., а также сохранения уровня безработицы, пишет The Wall Street Journal.

В ноябре, согласно пересмотренным данным, число рабочих мест увеличилось на 252 тыс., а не на 228 тыс., как было объявлено ранее. Тем не менее, после пересмотра за октябрь-ноябрь общее число рабочих мест в экономике оказалось на 9 тыс. меньше ранее объявленной оценки.

По итогам 2017 года количество трудоустроенных американцев увеличилось на 2,06 млн человек - меньше, чем в 2016 году, но больше, чем рассчитывали экономисты в начале прошлого года.

Средняя почасовая оплата труда в США в декабре поднялась на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,5% в годовом выражении - до $26,55. В ноябре показатель повысился на 0,1% за месяц и увеличился на 2,4% за год, обе предыдущие оценки были выше на 0,1 процентного пункта.

Экономика США близка к полной занятости, что косвенно подтверждается и постепенным усилением роста зарплат в стране.

Средняя продолжительность рабочей недели в декабре осталась на максимуме за полгода - 34,5 часа.

Доля участия населения трудоспособного возраста в рабочей силе также не изменилась - 62,7%. Этот индикатор стабилизировался в прошлом году, теперь он держится у минимума с 1970-х годов.

Количество рабочих мест в частном секторе США выросло на 146 тыс., число госслужащих увеличилось на 2 тыс. Аналогичный показатель в обрабатывающей промышленности поднялся на 25 тыс., в строительной отрасли - на 30 тыс.

Однако в сфере розничной торговли число занятых сократилось на 20,3 тыс. человек, такая динамика в разгар сезона предпраздничных распродаж поставила трейдеров и аналитиков в тупик. Из-за розничной торговли совокупный прирост в сфере услуг оказался почти вдвое слабее ноябрьского - 91 тыс. в декабре против 176 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы с учетом американцев, выбравших частичную занятость исключительно по причинам экономического характера (индикатор U6), в прошлом месяце поднялся до 8,1% с 8% в ноябре, тогда как в октябре он опускался ниже 8% впервые с 2006 года.