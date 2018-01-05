Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог (ГААД) из госбюджета 700 тыс. манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Автодорога Саатлы-Деде Горгуд-Ахмедбейли соединяет 3 населенных пунктов, в которых проживают 4 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Минфину поручено обеспечить выделение данных средств.

А.Азизов