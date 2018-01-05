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Регион 05.01.2018 18:50

Саакашвили намерен продолжать бороться с коррупцией и олигархами в Украине и Грузии

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили считает вердикт грузинского суда в отношении него по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии предвзятым и незаконным, и намерен продолжать свою деятельность в Украине и Грузии, несмотря на открываемые против него уголовные дела.

"Это первый случай в мировой практике, когда президента судят за использование неограниченного конституционного права на помилование заключенных. Я не знаю ни одного примера, ни в одной стране в недавней истории, где бы какого-либо президента за это осудили", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

М.Саакашвили выразил убеждение, что данное решение суда является предвзятым и незаконным, а также что оно было принято под давлением властей Грузии и экс-премьера, бизнесмена Бидзины Иванишвили при взаимодействии с украинской властью.

"Естественно, что одного судью купить не проблема для миллиардера, у которого 7 или 8 миллиардов долларов, и который контролирует власть в стране, и все это знают. По моему делу были неоднократные заявления Госдепа США, европейских правительств, Евросоюза, ПАСЕ. В конце ноября прошлого года Страсбургский суд (ЕСПЧ - ИФ) решил, что дело против бывшего премьер-министра моего правительства исключительно политическое, и связано не столько с ним, сколько со мной", - сказал он.

Политик заявил, что будет продолжать свою борьбу против коррупции во власти и олигархов в Украине и Грузии, несмотря на то, какие бы уголовные дела против него не открывались.

М.Саакашвили также сказал, что никогда не просил в Украине политического убежища. "Я просил статус особой защиты, который не позволяет им (властям - ИФ) предпринимать какие-либо действия в отношении меня до того момента, пока я не верну себе украинское гражданство. Беженец - это от слова "бежать". Я никуда не собираюсь бежать, хотя многие страны мира готовы принять меня без каких-либо условий", - отметил он.

Как сообщалось, утром 5 января Тбилисский городской суд признал виновным Михаила Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы.

Суд полностью согласился с обвинениями прокуратуры в том, что М.Саакашвили в 2009 году помиловал четырех полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство в 2006 году сотрудника банка Сандро Гиргвлиани. Дело об этом убийстве имело широкий резонанс в Грузии, так как к убийству С.Гиргвилиани косвенно были причастны бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили, начальник департамента конституционной безопасности Дата Ахалая и другие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов.

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Тэги: СААКАШВИЛИ, ГРУЗИЯ, СУД


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