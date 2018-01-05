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Финансы 05.01.2018 18:42

Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-ноябре сократились на 1,2% - регулятор

Банковские вклады населения на 30 ноября 2017 года составляют 7 млрд 346,6 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

По данным палаты на конец 2016 года вклады населения в банках оценивались 7 млрд 432,1 млн манатов. Таким образом, в январе-ноябре 2017 года банковские вклады населения сократились на 1,2%.

В структуре банковских вкладов населения на 30 ноября срочные вклады составили 5 млрд 146,2 млн манатов (спад в январе-ноябре на 9,3%), до востребования – 2 млрд 200,4 млн манатов (рост на 24,9%).

На конец ноября депозиты юридических лиц в банках оцениваются 8 млрд 376,4 млн манатов (спад на 6,7%).

В целом, на 30 ноября 2017 года суммарный объем вкладов и депозитов в банках Азербайджана составляет 15 млрд 723 млн манатов (спад на 4,2%).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БАНКИ, ВКЛАДЫ, НАСЕЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]