Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-ноябре сократились на 1,2% - регулятор

Банковские вклады населения на 30 ноября 2017 года составляют 7 млрд 346,6 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

По данным палаты на конец 2016 года вклады населения в банках оценивались 7 млрд 432,1 млн манатов. Таким образом, в январе-ноябре 2017 года банковские вклады населения сократились на 1,2%.

В структуре банковских вкладов населения на 30 ноября срочные вклады составили 5 млрд 146,2 млн манатов (спад в январе-ноябре на 9,3%), до востребования – 2 млрд 200,4 млн манатов (рост на 24,9%).

На конец ноября депозиты юридических лиц в банках оцениваются 8 млрд 376,4 млн манатов (спад на 6,7%).

В целом, на 30 ноября 2017 года суммарный объем вкладов и депозитов в банках Азербайджана составляет 15 млрд 723 млн манатов (спад на 4,2%).

А.Азизов