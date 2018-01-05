Центробанк Азербайджана с февраля ужесточает требования к экспертизе денег в рамках борьбы с фальшивыми купюрами

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с 1 февраля 2018 года будет принимать у коммерческих банков и национального почтового оператора купюры на экспертизу только после регистрации их на специальном портале, отмечается в сообщении Центробанка.

"С целью организации эффективного обращения наличных денег, усиления борьбы с оборотом фальшивых купюр, Центробанк направил коммерческим банкам и почтовому оператору соответствующие поручения", - отмечается в сообщении.

В частности, ЦБА потребовал от банков и почтового оператора проведения полного тестирования оборудования по операциям с наличностью (включая банкоматы, терминалы наличных денег, машины для счета денег и др.).

В настоящее время некоторые коммерческие банки и национальный почтовый оператор отправляют купюры на экспертизу в ЦБА посредством почтовой или курьерской службы.

"С 1 февраля 2018 года банки должны будут на модуле портала информационной системы по управлению наличными средствами зарегистрировать предназначенные для экспертизы купюры в качестве подозрительных, а уже после этого посредством инкассаторов отправлять в Центробанк (с приложением заявления лица, предоставившего купюру)", - подчеркивается в пресс-релизе.

А.Азизов