Генсек ООН призвал к политическому диалогу между Багдадом и Эрбилем

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти Ирака и Иракского Курдистана провести политический диалог для решения важных вопросов на основе иракской конституции, сообщает в пятницу телерадиокомпания "Рудау".

"Я убедительно призываю обе стороны предпринять необходимые шаги по подготовке подходящей почвы для проведения переговоров", - приводит "Рудау"цитату из письма А.Гутерриша премьер-министру Иракского Курдистана Нечирвану Барзани.

По словам генсека ООН, проблемы между Эрбилем и Багдадом должны быть решены мирным путем посредством "политического диалога" на основе иракской конституции.

Отмечается, что А.Гутерриш выразил "восторг", по поводу того, что Эрбиль и Багдад уже заявили, что готовы к переговорам.