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Дальнее зарубежье 05.01.2018 19:27

Генсек ООН призвал к политическому диалогу между Багдадом и Эрбилем

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти Ирака и Иракского Курдистана провести политический диалог для решения важных вопросов на основе иракской конституции, сообщает в пятницу телерадиокомпания "Рудау".

"Я убедительно призываю обе стороны предпринять необходимые шаги по подготовке подходящей почвы для проведения переговоров", - приводит "Рудау"цитату из письма А.Гутерриша премьер-министру Иракского Курдистана Нечирвану Барзани.

По словам генсека ООН, проблемы между Эрбилем и Багдадом должны быть решены мирным путем посредством "политического диалога" на основе иракской конституции.

Отмечается, что А.Гутерриш выразил "восторг", по поводу того, что Эрбиль и Багдад уже заявили, что готовы к переговорам.

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Тэги: ООН, ИРАК, КУРДИСТАН, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]