Китай ввел особые 10-летние визы для высококвалифицированных специалистов

Китайские власти начали выдавать специальные долгосрочные визы, сроком от 5 до 10 лет, для привлечения в страну предпринимателей и высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, сообщают местные СМИ.
Правила выдачи новых виз были опубликованы Государственным управлением по делам иностранных специалистов совместно с министерством иностранных дел и министерством госбезопасности КНР.
Визы позволят въезжать в Китай неограниченное количество раз, не более чем на 180 дней подряд. Владельцы виз также смогут привезти в страну детей и супругов.
За такой визой смогут обратиться специалисты в области новых технологий, предприниматели и ученые из наиболее востребованных областей, а также спортсмены-олимпийцы или видные деятели искусств, передает BBC. Заявления принимаются онлайн, их подача бесплатна, МИД обещает обрабатывать их в кратчайшие сроки.
Китайские власти утверждают, что от введения новых виз выиграют по меньшей мере 50 тыс. иностранцев.
В 2016 году в Китае была введена балльная система выдачи рабочих виз с целью выявить специалистов, которых страна хотела привлечь, и уменьшить поток низкоквалифицированных мигрантов.
Баку внес изменения в состав азербайджанской делегации в ПАСЕ
Минобороны и военная прокуратура Азербайджана будут укреплять дисциплину в рядах вооруженных сил
ЕС и Азербайджан во II половине 2018 года могут подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве – эстонский дипломат
Нефть сдержанно дешевеет, Brent снизилась до $67,72 за баррель
Центробанк Азербайджана с февраля ужесточает требования к экспертизе денег в рамках борьбы с фальшивыми купюрами
Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-ноябре сократились на 1,2% - регулятор
На Каспии произошло землетрясение магнитудой 3
МВД Азербайджана 1-4 января изъяло у наркодилеров свыше 31 кг наркотиков
МВД Азербайджана задержало 2 человек за ложные информации о бомбах в общественных местах
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Презентация компании «Азеркосмос» в Бакинской Высшей Школе Нефти
Эстония – «трамплин» для рынка Скандинавии,- Индрек Киверик
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»