Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0527 RUR   0.0298 GBR   2.3065 TRY   0.4534

Цена на нефть

    $/bbl WTI   62.01 Brent   68.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 8 Янв 9 Янв 11°

Дальнее зарубежье 05.01.2018 20:01

Китай ввел особые 10-летние визы для высококвалифицированных специалистов

Китайские власти начали выдавать специальные долгосрочные визы, сроком от 5 до 10 лет, для привлечения в страну предпринимателей и высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, сообщают местные СМИ.

Правила выдачи новых виз были опубликованы Государственным управлением по делам иностранных специалистов совместно с министерством иностранных дел и министерством госбезопасности КНР.

Визы позволят въезжать в Китай неограниченное количество раз, не более чем на 180 дней подряд. Владельцы виз также смогут привезти в страну детей и супругов.

За такой визой смогут обратиться специалисты в области новых технологий, предприниматели и ученые из наиболее востребованных областей, а также спортсмены-олимпийцы или видные деятели искусств, передает BBC. Заявления принимаются онлайн, их подача бесплатна, МИД обещает обрабатывать их в кратчайшие сроки.

Китайские власти утверждают, что от введения новых виз выиграют по меньшей мере 50 тыс. иностранцев.

В 2016 году в Китае была введена балльная система выдачи рабочих виз с целью выявить специалистов, которых страна хотела привлечь, и уменьшить поток низкоквалифицированных мигрантов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ВИЗЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]