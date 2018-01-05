В Эстонии пройдет ротация военнослужащих батальонной боевой группы НАТО

В Эстонию на будущую неделю прибудет рота пехотинцев из Дании, которая заменит в боевой батальонной группе НАТО роту из 300 французских военнослужащих.

Как сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе министерства обороны, в среду 10 января перед ними с приветствием выступит министр обороны Эстонии Юри Луйк, а в воскресенье 14 января в военный городок в Тапа их прибудут приветствовать премьер-министры Эстонии Юри Ратас и Дании Ларс Локке Расмуссен.

Согласно решению Варшавского саммита НАТО, в начале апреля 2017 года в Эстонии была дислоцирована боевая группа НАТО из 1200 британских, французских и датских военнослужащих с тяжелой боевой техникой.

Боевая группа входит в состав 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии.

Ведущим государством в боевой группе является Великобритания, направившая в Эстонию более 800 солдат и офицеров.