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Дальнее зарубежье 05.01.2018 20:19

В Эстонии пройдет ротация военнослужащих батальонной боевой группы НАТО

В Эстонию на будущую неделю прибудет рота пехотинцев из Дании, которая заменит в боевой батальонной группе НАТО роту из 300 французских военнослужащих.

Как сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе министерства обороны, в среду 10 января перед ними с приветствием выступит министр обороны Эстонии Юри Луйк, а в воскресенье 14 января в военный городок в Тапа их прибудут приветствовать премьер-министры Эстонии Юри Ратас и Дании Ларс Локке Расмуссен.

Согласно решению Варшавского саммита НАТО, в начале апреля 2017 года в Эстонии была дислоцирована боевая группа НАТО из 1200 британских, французских и датских военнослужащих с тяжелой боевой техникой.

Боевая группа входит в состав 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии.

Ведущим государством в боевой группе является Великобритания, направившая в Эстонию более 800 солдат и офицеров.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, НАТО, ВОЕННЫЕ, РОТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]