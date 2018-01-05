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Дальнее зарубежье 05.01.2018 20:43

Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре вырос до максимума почти за 6 лет

Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре 2017 года повысился на 3,2%, до $50,5 млрд с пересмотренных $48,9 млрд в октябре, свидетельствует обнародованный в пятницу отчет министерства торговли страны.

Отрицательное сальдо в позапрошлом месяце было максимальным с января 2012 года.

Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до $49,9 млрд с ранее объявленных $48,7 млрд.

Импорт товаров и услуг в США в ноябре увеличился на 2,5% - до рекордных $250,7 млрд - на фоне выросших закупок потребительских товаров и сырья и материалов для промышленности.

Экспорт также достиг исторического максимума - $200,2 млрд (+2,3%), росту способствовали отгрузки автомобилей, потребительских товаров и пассажирских самолетов. Экспорт продуктов питания и напитков повысился на 1,1%, автомобилей и запчастей - на 7,7%.

Отрицательное сальдо во внешней торговле США с Китаем в ноябре достигло максимума с сентября 2015 года без учета корректировок, аналогичное сальдо в торговле с Евросоюзом было самым большим за год.

Дефицит баланса внешней торговли США без учета колебаний цен (этот показатель используется для расчета ВВП) увеличился до $66,7 млрд, максимума с марта 2015 года. В октябре этот индикатор равнялся $65,6 млрд.

Отрицательное сальдо без учета нефти и нефтепродуктов составило $45,73 млрд в ноябре.

В январе-ноябре 2017 года экспорт США увеличился на 5,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, импорт - на 6,7%, а торговый дефицит вырос на 11,6%.

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Тэги: США, ВНЕШТОРГ, ДЕФИЦИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]