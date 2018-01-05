Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре вырос до максимума почти за 6 лет

Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре 2017 года повысился на 3,2%, до $50,5 млрд с пересмотренных $48,9 млрд в октябре, свидетельствует обнародованный в пятницу отчет министерства торговли страны.
Отрицательное сальдо в позапрошлом месяце было максимальным с января 2012 года.
Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до $49,9 млрд с ранее объявленных $48,7 млрд.
Импорт товаров и услуг в США в ноябре увеличился на 2,5% - до рекордных $250,7 млрд - на фоне выросших закупок потребительских товаров и сырья и материалов для промышленности.
Экспорт также достиг исторического максимума - $200,2 млрд (+2,3%), росту способствовали отгрузки автомобилей, потребительских товаров и пассажирских самолетов. Экспорт продуктов питания и напитков повысился на 1,1%, автомобилей и запчастей - на 7,7%.
Отрицательное сальдо во внешней торговле США с Китаем в ноябре достигло максимума с сентября 2015 года без учета корректировок, аналогичное сальдо в торговле с Евросоюзом было самым большим за год.
Дефицит баланса внешней торговли США без учета колебаний цен (этот показатель используется для расчета ВВП) увеличился до $66,7 млрд, максимума с марта 2015 года. В октябре этот индикатор равнялся $65,6 млрд.
Отрицательное сальдо без учета нефти и нефтепродуктов составило $45,73 млрд в ноябре.
В январе-ноябре 2017 года экспорт США увеличился на 5,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, импорт - на 6,7%, а торговый дефицит вырос на 11,6%.
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